Tartışmaların en çok yaşandığı yerlerden biri olan havaalanlarında, çiftler arasında yeni bir trend yükseliyor: “Havaalanı boşanması.” İsmi kulağa dramatik gelse de bu “boşanma” aslında ayrılık değil; kısa süreli bir mola.

Fikir, ilk kez İngiliz gazeteci Huw Oliver tarafından The Sunday Times’daki köşe yazısında ortaya atıldı. Oliver, havaalanında birbirinden geçici olarak uzaklaşmanın “mutlu ilişkinin sırrı” olabileceğini öne sürdü.

"AYRILIN SONRA TEKRAR BULUŞUN"

Bu yeni yaklaşımın temelinde basit bir fikir yatıyor: Havaalanı stres yaratıyor. Güvenlik kuyrukları, geç kalan boarding çağrıları, farklı seyahat alışkanlıkları…

Bir taraf erken gidip kahvesini yudumlamak isterken, diğeri son anda koşarak uçağa yetişmeyi sever. Bu farklılıklar, küçük anlaşmazlıkları kolayca büyütebiliyor.

“Havaalanı boşanması” yöntemi ise bu stresi azaltmayı amaçlıyor. Çiftler, güvenlik kontrolünden sonra bilinçli olarak birbirlerinden uzaklaşıyor, kendi tempolarında vakit geçiriyor; biri mağazaları gezerken diğeri sessiz bir köşede kitap okuyor. Daha sonra kapıda ya da uçakta yeniden bir araya geliyorlar.

UZMANLAR MAKUL BULDU: STRESİ AZALTIYOR

Konuya dair hem seyahat uzmanları hem de psikologlar, bu yöntemin ilişkiler için “akıllıca bir tampon” olduğunu söylüyor.

Huw Oliver’ın aktardığına göre, British Airways’in 2023’te yaptığı bir ankette, yolcuların yüzde 54’ü havaalanında kişiliklerinin değiştiğini itiraf etti. Yani stres, herkesin davranış biçimini etkiliyor.

Psikologlar, bu yöntemin çiftlere “alan tanıdığını”, kişisel rahatlama süreci sayesinde daha az çatışma yaşandığını belirtiyor.

“Havaalanı boşanması” bir kopuş değil; barışı koruma stratejisi. Uçuş öncesi birkaç saatlik bu kısa ayrılık, birlikte geçirilen tatilin geri kalanında daha az gerilim, daha çok uyum anlamına geliyor.