30 Ağustos Cumartesi gecesi Dublin Havalimanı'nda sıra dışı bir olay yaşandı. İddiaya göre fazla alkol aldığı için uçağa alınmayan yolcu, terminaldeki anons sistemini ele geçirerek sinirini çıkardı.

İskoçya'dan 20 yaşındaki Nadine Richardson, yaşananları cep telefonuyla kaydederek TikTok'ta paylaştı. Richardson, "Adamın sesini duyunca şok oldum, önce bir şaka sandım. Çok sarhoştu ve uçağa alınmayınca kendi yolunu seçti" dedi.

Videoda yolcunun, "Beni neden o lanet uçağa almadını?" sözleri terminalde yankılanıyor. Bu anlar, yolcular arasında hem şaşkınlık hem de kahkahalara neden oldu.

AYNI HAFTA LONDRA'DA ARBEDE

Richardson'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede 143 bin kez izlendi, 10 binden fazla beğeni aldı. Kullanıcılar, "Dublin Havalimanı ücretsiz eğlence sunuyor" ve "Gece terminalleri adeta başka bir evren" yorumlarını yaptı.

Hafta sonu bir başka havalimanında da kriz yaşandı. 28 Ağustos'ta Londra Heathrow Havalimanı'na inen Suudi Arabistan Havayolları uçağında bir yolcu, kabin görevlisine yumruk attığı ve kapıyı açmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Uçak, Cidde'den kalkıp Londra'ya inmişti. İniştem hemen sonra sinirlenen yolcu, uçağın taksi yolunda durmasına neden oldu. Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın pilotları acil yardım çağrısı yaparken polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.