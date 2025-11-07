Uçaklarda cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi bazı elektronik eşyaların kabin bagajında taşınmasına izin veriliyor. Ancak güvenlik kontrolünden geçerken bu cihazların çalışır durumda olması şart. Eğer cihazınızın şarjı tamamen bittiyse, güvenlik görevlileri sizden cihazı açmanızı isteyebilir.

Açamadığınız takdirde, cihaz güvenlik riski olarak değerlendirilebilir ve el konulabilir.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ TEK TEK UYARIYOR

İngiltere hükümetinin resmi seyahat sitesinde (GOV.UK) kural açık şekilde belirtiliyor:

"Elektronik cihazlarınızı yolculuk öncesinde mutlaka şarj edin. Görevli istediğinde cihazınız açılmıyorsa, uçağa alınmasına izin verilmez."

Birleşik Krallık merkezli ancak Avrupa içindeki uçuşlarınızda denk gelme ihtimaliniz yüksek olan Ryanair, EasyJet, TUI ve British Airways gibi birçok hava yolu, bu güvenlik kuralını uyguluyor.

British Airways, internet sitesinde şu ifadeyi kullanıyor:

"Havalimanı güvenlik görevlileri sizden telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlarınızı açmanızı isteyebilir. Eğer bunu yapamazsanız, cihazınızı yanınıza alamazsınız."

AKTARMALI UÇUŞLARDA DİKKATLİ OLUNMALI

Ayrıca şu hatırlatma yapılıyor:

"Uçağa binmeden önce el bagajınızdaki cihazların tam şarjlı olduğundan emin olun. Aktarmalı uçuşlarda, ilk uçuşta şarjınızı tüketmemeye dikkat edin; bazı havalimanlarında priz bulmak zor olabilir."

TUI'nin de benzer bir açıklaması bulunuyor:

"El bagajınızda şarj edilebilir elektronik cihaz varsa, güvenlik kontrolünden geçerken tam şarjlı olmalıdır. Bu, İngiltere'de ve diğer ülkelerde yürürlükte olan yeni güvenlik önlemlerinin bir parçasıdır."