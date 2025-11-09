İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yüzde 45 hissesine sahip olan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in oğlunun iki hafta önce havalimanında büyük bir skandala karıştığı öne sürülmüştü.



Gazeteci Timur Soykan'ın iddiasına göre, özel jetle İstanbul Havalimanı'na inen Cengiz'in oğlunun beraberinde 15 koli porselen eşya getirdiği ancak eksik belgeler nedeniyle gümrük muhafaza memurları tarafından kolilere el konularak depoya kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu olay sonrası Cengiz'in oğlunun gümrük muhafaza memurlarına hakaretler savurduğu ve bu hakaretlerin tutanak altına alındığı kaydedildi.





OĞUL DEĞİL YEĞEN ÇIKTI



Büyük ses getiren haberin ardından Cengiz Holding’den yapılan açıklamada Mehmet Cengiz’in hiçbir oğlunun İstanbul Havalimanı’ndaki gümrük tartışmasına karışmadığı belirtildi.





Haberi aktaran gazeteci Timur Soykan da “İstanbul Havalimanı’nda olay çıkaran Mehmet Cengiz’in oğlu değil yeğeniymiş. Bu tür haberlerde devlet kurumlarından hiçbir açıklama alamıyoruz. Keşke sorularımıza yanıt verilse” dedi. AirportHaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık da “Valizlerin içindeki gümrüğe tabi malların vergisi de ödenerek konu çözüldü” diye yazdı.