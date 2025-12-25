Garmin bir uçağın uçuş sırasında yaşanan acil durum sonrası ilk kez tamamen otomatik biçimde iniş yaptığını açıkladı.

Denver yakınındaki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı’na inen Beechcraft Super King Air 200 uçağı, pistte başarıyla kendini durdurdu.

Acil durum ekiplerinin paylaştığı görüntülerde uçaktaki iki kişinin yara almadan çıktığı görüldü. İniş Garmin’in Autoland sistemiyle gerçekleşti.

Şirket bu sistemin yaklaşık 1.700 uçakta kurulu olduğunu ve gerçek bir acil durumda baştan sona ilk kez kullanıldığını söyledi.

Uçağı işleten charter şirketi Buffalo River Aviation, sistemin Aspen kalkışlı bir uçuş sırasında otomatik devreye girdiğini açıkladı.

PİLOTLAR 'BAYILDI'

Şirketin CEO’su Chris Townsley, "Kabinde hızlı ve kontrolsüz bir basınç kaybı yaşandı. Pilotlar oksijen maskelerini taktı. Kabin irtifası güvenli sınırları aşınca Autoland tam tasarlandığı gibi otomatik devreye girdi. Pilotlar sistemi devrede bırakma kararı aldı" dedi.

Canlı hava trafik kaydında, "pilotun etkisiz kaldı" anonsundan sonra sistemler devreye girdi. Ancak iniş esnasında pilotların bilinci açıktı.

Bölgede bulunan diğer pilotları bir dakikadan kısa sürede pist 30 sağa acil otomatik iniş uyarısıyla bilgilendirdi.

Ekip öngörülemez bir acil durumda eldeki tüm araçları kullanmayı seçti. Amaç değişkenleri azaltmaktı. Townsley "Öncelik yaşam ve güvenli sonuçtu" dedi. Havacılık dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.