Ryanair CEO'su Michael O’Leary ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki "hakaret savaşı" yeni bir boyuta taşındı.

Sosyal medya platformu X üzerinden Ryanair’i satın alıp almamaya dair bir anket başlatan Musk’a, O’Leary’den hukuki bir duvar geldi. Gelecek hafta açıklanacak kazanç raporu öncesinde Dublin’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan O’Leary, "Avrupa dışı vatandaşlar, Avrupa havayollarının çoğunluk hissesine sahip olamazlar" diyerek AB mülkiyet kurallarını hatırlattı.

"X’'TEN DAHA İYİ BİR YATIRIM OLUR"

Musk’ın yatırım iştahıyla alay eden O’Leary, "Eğer Ryanair’e yatırım yapmak istiyorsa, bunun kesinlikle iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Şüphesiz, X’ten elde ettiği mali getiriden çok daha fazlasını burada kazanır" ifadelerini kullandı. Kendisi de Musk gibi kışkırtıcı çıkışlarıyla tanınan O’Leary, Musk’a yarattığı bedava reklam için de "içtenlikle" teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

KRİZİN FİTİLİ "WI-FI" TARTIŞMASIYLA ATEŞLENDİ

İkili arasındaki gerilimin temelinde teknik bir maliyet anlaşmazlığı yatıyor. O’Leary, uçak filosunu Musk’ın uydu internet sistemi Starlink ile donatmayı reddetmiş, Starlink antenlerinin uçaklarda yaratacağı hava direncinin yıllık 250 milyon dolarlık ek yakıt maliyetine yol açacağını savunmuştu. Ayrıca Ryanair yolcularının internet hizmeti için ekstra ödeme yapmak istemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

KARŞILIKLI HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Bu açıklamalara öfkelenen Elon Musk, O’Leary’yi "tam bir aptal" olarak nitelendirmiş ve görevden alınması çağrısında bulunmuştu. Ryanair ise bu hakarete, Musk ve "X’teki diğer aptallar için" 16,99 Euro’dan başlayan 100 bin koltukluk bir "Büyük Aptal İndirimi" kampanyasıyla karşılık verdi. O’Leary ayrıca, Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’i "foseptik çukuru" olarak tanımladı.

AB MEVZUATI SATIN ALMANIN ÖNÜNDE ENGEL

Piyasa değeri yaklaşık 63 milyar dolar olan Ryanair için Musk’ın önündeki en büyük engel ise Avrupa Birliği düzenlemeleri. AB yasalarına göre, blok içerisinde faaliyet gösteren havayollarının çoğunluk hissesinin (en az %50 artı bir hisse) AB vatandaşlarına veya belirli Avrupa ülkelerine ait olması gerekiyor. ABD ve Kanada vatandaşlığı bulunan Güney Afrika doğumlu Musk’ın mevcut yasalar altında havayolunu kontrol etmesi mümkün görünmüyor.