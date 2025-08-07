Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) alınan bilgilere göre, sistemdeki arıza nedeniyle United Airlines’ın ana kalkış noktalarından yapılan seferler askıya alındı. En çok etkilenen havalimanları arasında San Francisco, New Jersey, Chicago, Denver ve Houston yer aldı.

“EK GECİKMELER YAŞANABİLİR” UYARISI

Şirket yetkilileri, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Açıklamada, yolcuların güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı ve seferlerde ek gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Yolcuların varış noktalarına güvenli şekilde ulaşması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

YÜZLERCE SEFER GECİKTİ

Arıza nedeniyle yerde bekleyen çok sayıda uçuş geçici olarak iptal edilirken, havada olan seferlerin varış noktalarına inmeye devam ettiği açıklandı. Ancak bazı bölgelerde yer trafiği nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi.

700’DEN FAZLA UÇAK ETKİLENDİ

Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, ABD doğu saatiyle 21.00 itibarıyla United Airlines’a ait 700’den fazla uçuşta gecikme yaşandı. Şirket, krizin etkilerini en aza indirmek için operasyonel çözümler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.