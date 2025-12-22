Resmi verilere göre Türkiye’de 119 bin 752 makam aracı bulunuyor. Ancak devlet araç kiralama ve satın almalara milyarlarca TL aktarmaya devam ediyor. Kasım ayında 1 milyar 246 milyon dolarlık rekor araç satın alımı yapılırken, 2025’in ilk 11 ayındaki tutar ise 3 milyar 432 milyon TL’ye ulaştı. Araç satın alımlarının yanı sıra kara taşıtı kiralamalarına da milyarlarca TL yatırıldı. 2025’in ilk 11 ayında 4 milyar 521 milyon TL’lik kara taşıtı kiralaması yapıldı. 2024 yılının tamamında taşıt kiralamaya 4 milyar 272 milyon TL ödenmişti.

YÜZDE 68 ARTTI

Yani 2025’in ilk 11 ayında 2024’ün üzerine çıkıldı. 2025’in ilk 11 ayında hava taşıtı kiralamalarına da milyarlar ödendi. 11 ayda 11 milyar 908 milyon TL’lik hava taşıtı kiralaması yapıldı. 2024’ün tamamında hava taşıtı kiralamalarına 7 milyar 69 milyon TL ödenmişti. Böylece hava taşıtlarının bütçeye maliyeti bu yıl yüzde 68 oranında arttı.