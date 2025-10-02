İrlandalı düşük maliyetli havayolu, Fransa’daki genel grev sebebiyle perşembe günü de 30 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Ülkenin en büyük hava trafik kontrolörleri sendikası SNCTA, ücretlerin enflasyona göre güncellenmesi gibi taleplerle iş bırakma kararı aldı. Grevin Avrupa genelinde yüz binlerce yolcuyu etkilemesi, yalnızca Fransa’ya iniş ve kalkış yapan uçuşları değil, ülke hava sahasından geçen seferleri de sekteye uğratması bekleniyor.

AIR FRANCE-KLM DE İPTAL EDEBİLİR

Air France-KLM, gelecek hafta olası aksamalarla ilgili konuşmak için erken olduğunu belirtirken, güncel bilgilendirmeyi tarihe yakın bir zamanda yapacaklarını duyurdu.

Ryanair CEO’su Michael O’Leary ise Avrupa Komisyonu’nu eleştirerek, Fransa hava sahasından geçen transit uçuşların da iptal edilmesine izin verilmesini sert bir dille kınadı. O’Leary, “Grev hakkına sahipler ama iptal edilecekse bu sadece Fransa’ya gelen ve Fransa’dan kalkan uçuşlar olmalı. Üst uçuşlara dokunulmamalı” dedi. O’Leary, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu konuda önlem almaması halinde istifa etmesi gerektiğini de söyledi.