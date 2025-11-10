Gaziantepliler, yaz aylarında neredeyse hiç görmedikleri üvez sineklerinin Ekim ayından bu yana şehir genelinde yoğun şekilde görülmeye başladığını belirtiyor. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresini saran üvezlerin rahatsız edici boyuta ulaştığını söyledi.

HAVADAN RESMEN BİT YAĞIYOR

Mahalle sakinleri, sineklerin etkisini azaltmak için belediye ekiplerinden ilaçlama çalışması yapılmasını talep ediyor. Vatandaşlar, "Kapı pencere açamıyoruz, sinekler evin içine doluyor. Belediyeden bir an önce çözüm bekliyoruz." diyerek tepkilerini dile getirdi.

MÜDAHALE BEKLENİYOR

Kent genelinde hızla yayılan üvez sineklerinin neden bu kadar arttığı henüz bilinmezken, vatandaşlar belediye ve çevre sağlığı ekiplerinden açıklama ve müdahale bekliyor.