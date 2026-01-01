Amsterdam’ın 1872 yılından bu yana şehrin en gözde parklarından birine komşuluk eden tarihi Vondel Kilisesi, yeni yılın ilk saatlerinde cayır cayır yandı.

19. yüzyıldan kalma bu turistik yapının 50 metre yüksekliğindeki kulesi alevlerin etkisiyle çöktü. Çatısında da ağır hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmadı. İddiaya göre havai fişeklerle yapılan bir bir oyun esnasında kilisenin kulesi alev aldı, ancak resmi açıklama yapılmadı.

HAVAİ FİŞEKLE OYNAYAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Aynı akşam havai fişek sebebiyle gerçekleşen kazalardan dolayı 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer yapının ana iskeletinin ayakta kalacağını söyledi. Olayla bağlantılı olarak. ece yarısından hemen sonra yetkililer cep telefonlarına ülke çapında bir uyarı mesajı gönderdi.

Vatandaşların hayati bir tehlike olmadığı sürece aşırı yoğunluk altındaki acil yardım hatlarını aramamaları istendi.

Hollanda Polis Birliği Başkanı Nine Kooiman yılbaşı gecesi boyunca "emniyet güçlerine ve acil servis ekiplerine karşı eşi benzeri görülmemiş bir şiddet dalgasının yaşandığını" söyledi.

Şehirde görev yaptığı sırada kendisinin de üç kez havai fişek ve patlayıcılarla hedef alındığını belirten Kooiman bu durumu "Emniyet birimlerine ve acil servislere yönelik emsalsiz saldırılar yaşandı" sözleriyle duyurdu.

HAVAİ FİŞEK İÇİN 129 MİLYON EURO HARCADILAR

Ülke genelindeki kutlamalar rekor harcamalara ve ciddi yaralanmalara sahne oldu. Halkın yaklaşık 129 milyon Euro değerinde havai fişek satın aldığı bu gecede Breda gibi şehirlerde polise molotof kokteyli atıldığı bildirildi.

Biri 17 yaşında bir genç diğeri ise 38 yaşında bir adam olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Rotterdam'daki göz hastanesi çoğu çocuk yaşta olan on dört hastayı tedavi altına aldığını duyurdu.

Belirlenen havai fişeksiz bölgelerinin güvenli kaldığı gözlemlenirken sabahın ilk ışıklarına kadar süren patlamalar birçok Hollandalıyı korkuttu.