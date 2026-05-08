Hava sıcaklıklarının bir anda yeniden artmaya başlaması ile birlikte bazı riskler de kendini göstermeye başladı. Sıcak havalarda en büyük risklerden biri ise küçük bir canlı yüzünden ortaya çıkıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi hastalıklara ve hatta hayati riskine neden olan keneler havaların ısınmasıyla birlikte kendini gösterdi. Uzmanlar kenelerden nasıl korunabileceğinizi açıkladı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Havaların ısınması ve baharın güler yüzünü göstermesi ile birlikte piknik sezonu açıldı. Ailelerin keyif içerisinde doğayla buluştuğu bahar aylarında bazı sessiz riskler de kendini göstermeye başladı. Bahar aylarının en korkulan tehditlerinden biri sayılan keneler yeniden görülmeye başladı. Uzmanlar halk sağlığını tehdit eden ve hayati tehlike riski taşıyan kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Kenelerin en çok görüldükleri alanlar otlaklar, çalılıklar ve ormanlık alanlar oluyor. Genelde yeşilliklerin arasında saklanan bu küçük canlılar taşıdıkları virüsler sebebiyle insan sağlığı açısından yüksek risk teşkil eden zararlılar sınıfında yer alıyor.

DOĞRU KORUNMA STRATEJİLERİNİ BİLMEK GEREKİYOR

Uzmanlar kenelere karşı korunma stratejileri kullanılmasını öneriyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre kenelerden korunmanın ilk adımı doğru kıyafet seçimi olarak biliniyor. Doğada vakit geçirirken açık renkli kıyafetleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde üzerinize tırmanmaya çalışan bir keneyi kolaylıkla fark edebilirsiniz.

Ayrıca kenelerin cilde ulaşmasını önlemek için en büyük yardımcılardan biri pantolon paçalarını çorapların içine sokmaktır. Basit ama etkili bu yöntem ile birlikte uzun kollu tişörtler ve cildi kapatan kıyafetler tercih etmek kene tarafından ısırılma riskini büyük ölçüde azaltacaktır.

KONTROL ETMEDEN RAHATLAMAYIN

Açık alandan kapalı alana geçtiğinizde hızlı bir şekilde vücut taraması yapmalısınız. Keneler genellikle diz arkası, koltuk altı, kulak arkası ve kasık gibi nemli, yumuşak bölgeleri tercih ediyor.

Eğer vücudunuza yapışmış bir kene fark ettiyseniz paniğe kapılmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Hak arasında kenelerden kurtulmak için üzerine alkol dökme, sigara basma ve yağ sürme gibi yöntemler ise ciddi tehlike arz ediyor. Bu yöntemler kenenin strese girmesine ve virüsü vücuda enjekte etmesine yol açabilir.

Erken fark etme durumunda kene ısırıkları eğer doğru müdahale yapılırsa riski büyük oranda ortadan kaldırabilirsiniz. Ailenizle güzel günleriniz kabusa dönmesin istiyorsanız tedbiri elden bırakmamalı ve kontrol etmeden rahatlamamalısınız.