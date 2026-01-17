Kiralık hava saltanatına son 5 yılda akıtılan para da 30 milyar lirayı aştı. Hava taşıtlarına ödenen kira bedeli dolar bazında güncellendiğinde 47 milyar lirayı (1 milyar 88 milyon dolar) buluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi bütçe verilerine göre, 2025 yıl sonu itibarıyla devletin kira gideri 38 milyar lirayı aştı.

38 MİLYAR TL’yi AŞTI

2024’e göre yüzde 43.2’lik artışa karşılık gelen kira giderleri içerisinde en büyük payı 13 milyar 392 milyon lirayla hava taşıtları oluşturdu. Aynı yıl, kiralanan kara taşıtlarına ödenen para da 5 milyar 120 milyon liraya ulaştı. İktidarın araç kiralamalarında ağırlıklı olarak kendine yakın şirketleri tercih ettiğine ilişkin iddialara ise her geçen gün yenileri ekleniyor. İktidarın kiralık saltanatı taşıtlarla da sınırlı değil.

2025 yılında yine özel şirketlerden ‘hizmet binası’ olarak kullanılmak üzere kiralanan lüks gökdelenlerle çeşitli binalara 4 milyar 234 milyon lira kira parası ödendi. 2021-2025 yılları arasında kira saltanatına ödenen para ise 93 milyar lirayı aştı.

7.4 milyarlık ödeme

2025’te, kiralananların dışında 3 milyar 346 milyon liralık da hava taşıtı satın alındı. 2024 yılında ödenen 4 milyar 49 milyon lira ile birlikte son 2 yılda satın alınan taşıtlara akıtılan para 7 milyar 395 milyon liraya ulaştı.