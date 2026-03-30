Ukrayna ve İran'daki çatışmalarda ticari dronların yıkıcı birer silaha dönüşmesi, Avrupa ülkelerini kendi iç güvenlik doktrinlerini yeniden yazmaya zorladı.

Çekya'da kurulan özel bir devlet komitesi, polis ve ordunun yetersiz kalabileceği senaryolara karşı, kritik altyapı yöneticilerine (havalimanları, enerji santralleri) tehdit oluşturan dronları bizzat etkisiz hale getirme yetkisi vermeye hazırlanıyor.

'POLİS HER YERE YETİŞEMEZ'

Çekya'da şu anda havadan gelen bir tehdide karşı aktif müdahale yetkisi sadece polis ve askeri poliste bulunuyor, ancak yetkililer bu durumun pratikte işlevsiz olduğunu kabul ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Zdeněk Jelínek durumu şu sözlerle özetliyor:

"Polis ve ordu her yere müdahale edemez, çok sayıda kritik altyapı var. Yöneticilere kendi savunmalarını yapabilmeleri için yeşil ışık yakmaya hazırız."

VÂCLAV HAVEL HAVALİMANI: 9 KM'LİK KOLAY HEDEF

Yeni düzenlemenin en çok ilgilendirdiği kurumların başında başkentteki Václav Havel Havalimanı geliyor. 9 kilometrekarelik devasa bir alana yayılan tesis, yetkililer tarafından dronlar için "kolay bir hedef" olarak nitelendiriliyor.

Havalimanı yönetim kurulu üyesi Martin Kučera, dronların hızına dikkat çekerek, polis gelene kadar geçecek dakikaların ölümcül olabileceğini vurguluyor. Kučera, dronu düşürmenin (örneğin pompalı tüfekle) yaratacağı ikincil zararların (düşen parçaların insanlara veya mallara zarar vermesi) hukuki sorumluluğunun netleşmesi gerektiğini belirtiyor.

SİLAH MI ELEKTRONİK SİNYAL KESİCİ Mİ?

Komitenin çözmeye çalıştığı en zorlu ikilem "orantılılık". Sivil güvenlik güçlerine ateşli silah kullanma yetkisi vermek büyük riskler barındırıyor.

Bu nedenle komite, fiziksel imha yerine; dronun kontrolünü elektronik olarak ele geçirme (hackerlık), sinyal karıştırma (jammer) veya dronu havada ağ ile yakalama gibi alternatif sivil savunma yöntemleri üzerinde çalışıyor.

Hava Trafik Kontrolü Direktörü Jan Klas, mevcut yasalara göre elektronik müdahalenin şu an suç olduğunu hatırlatarak, şirketlerin milyonlarca dolarlık anti-drone sistemleri satın almadan önce yasal çerçevenin acilen netleşmesi gerektiğini vurguluyor.

50 BİN LİRALIK ÇİN MALI DRONLAR ASKERİ TEHDİT OLDU

Çekya'da şu an 85.000'den fazla kayıtlı drone operatörü bulunuyor. Piyasada 25 bin Çek Kronu (yaklaşık 50 bin TL) gibi erişilebilir rakamlara satılan DJI Mini 5 Pro gibi modellerin teknik kapasiteleri, güvenlik güçlerini alarma geçirmiş durumda:

Bu cihazlar; 6 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor, 21 kilometre menzile ulaşabiliyor ve saniyede 18 metre hızla uçabiliyor.

Komite, bu yılın sonuna veya en geç 2027'nin ortalarına kadar yeni yasal düzenlemenin taslağını tamamlamayı hedefliyor. Bu yasa geçtikten sonra Çekya'da yüz milyonlarca kronluk devasa bir "anti-drone pazarının" oluşması bekleniyor.