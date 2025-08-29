Kazakistan’ın Almaty Havalimanı’nda yolcu, eşiyle birlikte yeni bir bilet almak istedi. Ancak görevliler bunun mümkün olmadığını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine çalışanlara yalvaran yolcu, sonuç alamayınca sinirle ofisten ayrıldı. Kısa süre sonra eşine de tepki gösterdiği öne sürüldü.

BENZİNLE KENDİSİNİ YAKTI

Birkaç dakika sonra ofise geri dönen yolcu, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Olay karşısında panik yaşayan acente çalışanları yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ACENTEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, seyahat acentesi müdürü ise yolcunun bilet değişikliği talebinde bulunmadığını sadece bir telefon numarası istediğini belirtti.