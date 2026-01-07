Edinilen bilgilere göre, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., aynı havalimanında görev yapan F.K. adlı kadını kadınlar tuvaletine girdikten sonra takip etti.

YAN KABİNE GİRDİ, KLOZETİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Şüphelinin, tuvalette bitişik kabine girerek klozetin üzerine çıktığı, kabinlerin üst kısmından mağduru izlediği ve bu şekilde röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, A.Ç.’nin 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis merkezine giderek imza vermesine ve KKTC vatandaşı güvenilir bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti.