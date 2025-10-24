Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uçakla Kapadokya Havalimanı’na gelen 6 kişiye ait valizlerde arama yaptı.
Valizlerdeki hamur ve kıyma makinelerinden şüphelenen ekipler, cihazları detaylı şekilde inceledi.
Yapılan aramada makinelerin içine gizlenmiş halde, parçalar halinde toplam 61 kilo 121 gram 24 ayar kaçak altın bulundu.
Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 350 milyon TL olduğu belirtildi.
Kaçak altınlara el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.