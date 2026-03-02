Stuttgart Havalimanı'nda Almanya'da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü'nün 29 futbolcusunun üzerlerinde 215 bin euro (yaklaşık 11.1 milyon TL) nakit para bulundu. Stuttgart Başsavcılığı, kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alman gazetesi Badische Neueste Nachrichten'in haberine göre Türkiye'ye gitmek üzere Stuttgart Havalimanı'nda bulunan Pforzheim Türk Spor Kulübü (GU/Türkspor) kadrosundaki 29 kişi, detaylı incelemeye alındı. Kamp çalışmaları için Türkiye'ye yola çıkacak olan kafilenin beraberinde 215 bin euro nakit para taşıdığı tespit edildi.

PARALAR BÖLÜNEREK DAĞITILMIŞ

Şubat ayı başında meydana gelen olayda paraların 4 bin ila 9 bin 900 euro arasında değişen meblağlara bölünerek her bir ekip üyesinin bu tutarların belli bir kısmını beraberinde taşıdığı belirlendi. Yolcuların 10 bin euroya kadar nakit para taşıma hakkı bulunmasına karşın gümrük yetkilileri, paranın bölünmüş şekilde taşınması nedeniyle kara para aklama şüphesinin bulunduğunu değerlendirmeye aldı.

Sonhaber.eu'da yer alan habere göre ise Stuttgart Başsavcılığı, olaya ilişkin kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Şüphelilerin şimdilik serbest olduğu ve paranın muhtemelen Türkiye'ye çıkarılmak istendiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmanın, kulübün sportif faaliyetlerine etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Kulübün ligden ihraç edileceği yönündeki iddialar Baden Futbol Federasyonu (bfv) Spor Direktörü Felix Wiedemann tarafından doğrulanmadı.