İstanbul Havalimanı apronunda bir köpeğin sürüklenerek uçağa yüklenmeye çalışması tepkilere neden oldu.

Kazakistan’dan İstanbul’a getirilen bir köpeğin İstanbul Havalimanı apronunda yer hizmetleri görevlileri tarafından yerde sürüklenmesi tepkilere neden olurken köpeğin öldüğü iddia edildi.

İGA'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve hepimizi derinden üzen, hayvanlara davranış konusunda hiçbir zaman kabul edilemeyecek görüntüler üzerine İGA İstanbul Havalimanı olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu olay, yabancı bir havayolu şirketi ile temsilcisinin sorumluluk alanında meydana gelmişse de hayvanlar ve doğa konusunda üst düzeyde hassasiyet gösteren, bunu faaliyetleriyle de ortaya koyan İGA İstanbul Havalimanı olarak, araştırma sürecini yürütmekte ve kurumumuz dışındaki gelişmeleri titizlikle izlemekteyiz.

Her ne kadar süreç tamamlanmamış olsa da şu ana kadar; havayolu şirketi ile evcil hayvan sahibinin sorumluluklarını yerine getirmede hayli sorun yaşandığı ve olayın yerel belediyenin sağladığı veterinerlik desteğiyle kontrol altına alınmış olduğu tespit edilmiştir. Konuya gösterdikleri hassasiyet için tüm yolcularımıza ve medyamıza teşekkür ederizi.