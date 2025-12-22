Fox News'in haberine göre ABD'nin Atlanta şehrindeki Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’nda bir kişi, aniden ateşli silahla kendini vurdu.

Yetkililer yaralanan kişinin 59 yaşındaki Douglas E. Smith olduğunu açıkladı. Polis, Smith’in sol kolundan vurulduğunu belirtti.

Kendini vuran adamın, daha önce işlediği suçlardan dolayı ateşli silah taşıma hakkının olmadığı belirtildi.

Polise göre Smith, saat 15.30 civarında havalimanına girdi. Güney Terminali’nde güvenlik öncesi bagaj teslim alma bölümüne gitti.

İddiaya göre yürüyen merdivenlerle yukarı çıktı. Ardından tabancasını çıkardı ve "üst sol gövdesine kasıtlı olarak ateş ederek" kendini vurdu.

VATANDAŞ SİLAHI ELİNDEN ALDI

Atlanta Polis Departmanı, "ekiplerimiz ihbar üzerine havalimanına gitti, burada kendi yaralayan adamı buldular" açıklamasını yaptı.

Yakındaki görgü tanıklarının silahı Smith’in elinden tekmeleyerek uzaklaştırdığı ve güvenlik güçlerine haber verdiği bildirildi.

APD’den Binbaşı D. Wilson basın toplantısında “Smith, hüküm giymiş bir suçlu. Davranışı açıkça pervasızdı. Seyahat eden halkı ve çevresindeki insanları hiçe saydı” dedi.

Smith’in hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğu belirtildi. Durumunun stabil olduğu ve taburcu edilince cezaevine sevk edileceği kaydedildi.