Ali Can POLAT

İktidar her fırsatta açtığı havalimanları ile övünse de yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaş uçağın yolunu unuttu. Bilet alabilen şanslı kesim ise havayolu şirketlerinin her alandaki soygunları ile karşı karşıya. Bunun başında da bilet iptalleri geliyor. Görece ucuz olduğu için tercih edilen bir havayolu firmasında 16 bin TL’lik iki uçuşu iptal etmek istediğinizde karşınıza 3.754 TL iptal ücreti çıkıyor. Bunu kabul edip iptal etmek istediğinizde 3.324 TL’lik ‘hizmet bedeli’ ile karşılaşılıyor ve toplam ücret 7 bin TL’ye geliyor.

DÜZENLEME ŞART

Uçuşa 1 ay varken ve bilet alalı 6 gün olmuşken 16 bin TL’lik bilet için tüketiciye yalnızca 9 bin TL iade ediliyor. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, “Bu tutarlar haksız zenginleşmeye yol açıyor. Tüketiciye, belirli bir süre önceden makul iptal hakkı getirilmeli” dedi. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise, “Bileti ucuz tutup diğer tüm hizmetler için fahiş bedeller istenmesi etik değil” ifa- delerini kullandı.