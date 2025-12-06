Hindistan hükümeti cumartesi günü uçak biletlerine tavan fiyat getirdi. Ülkenin en büyük havayolu IndiGo beşinci gününde süren kriz sırasında 385 uçuş daha iptal etti. Toplamda 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Bengaluru ve Mumbai havalimanları dışında yüzlerce yolcu mahsur kaldı. Bazıları iptallerden habersizdi ve terminal önlerinde bekledi.

Bu hafta hava yolculuğu ülke genelinde aksadı. IndiGo binlerce uçuşu programlama sorunları nedeniyle durdurdu.

Hükümet, şirkete geçici kolaylıklar açıkladı ve biriken yolcu talebi için ek tren seferleri koydu. IndiGo iptallerinin ardından diğer havayollarında popüler hatlarda fiyatlar hızla yükseldi.

Yetkililer piyasa düzenini korumak için fiyatları sınırladıklarını söyledi. Tavan fiyatın ne olduğu paylaşılmadı.

KRİZİN SEBEBİ NE?

IndiGo daha sıkı gece uçuşu kuralları ve pilotlar için haftalık dinlenme şartı getiren 1 Kasım son tarihine yeterince hazırlanmadığını kabul etti.

Cuma günü binin üzerinde uçuş iptal edilmişti. Hükümetin muafiyet kararından sonra şirketin 10 ile 15 Aralık arasında normale dönebileceği bildirildi.

Delhi Havalimanı uçuşların kademeli olarak toparlandığını duyurdu fakat bazı IndiGo seferleri hala etkileniyor.

Air India ve Akasa gibi diğer büyük şirketler yeni kurallar yüzünden iptal yapmadı.