Pandemi sürecinde iflas korumasına başvuran ve operasyonlarını durduran South African Express için geri dönüş umutları tükeniyor. Yetkililer, tasfiye sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ve şirketin fiilen kapanacağını açıkladı.

YILLARCA SORUN YAŞADI

Johannesburg’daki O.R. Tambo Havalimanı merkezli South African Express, kurulduğu 1994 yılından itibaren Güney Afrika içinde bölgesel uçuşlar gerçekleştiriyor ve South African Airways’e kısa mesafeli bağlantı uçuşları sağlıyordu. Ancak şirket, finansal ve operasyonel sorunlarla sık sık gündeme geldi.

2018'DE UÇUŞ LİSANSI ASKIYA ALINDI

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi, 2018’de bakım süreçlerindeki ciddi güvenlik riskleri nedeniyle şirketin faaliyet lisansını askıya aldı. Bu karar sonrası uçaklar yere indirilirken, binlerce yolcu mağdur oldu.

2020'DE TÜM UÇUŞLAR DURDU

Şirket, Şubat 2020’de iflas korumasına başvurdu ve Mart 2020’de tüm uçuşlarını durdurdu. Aynı yıl mahkemeden tasfiye kararı çıkarken, sonraki yıllarda şirketi kurtarma girişimleri sonuçsuz kaldı.

SATIŞ GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

2020’de bir yatırım fonu satın alma ilgisi göstermesine rağmen anlaşma gerçekleşmedi. 2022 ve 2024 yıllarında ise 10 milyon rand (yaklaşık 28 milyon TL) bedelle alıcı arandı ancak teklif çıkmadı. Mahkeme, tasfiye işlemlerinin sürdürülmesine onay verdi.

TASFİYE NİSAN 2026'DA TAMAMLANACAK

Tasfiye memurları sürecin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. İşlemlerin Nisan 2026’da sona ermesi bekleniyor. Şirketin marka adı ise 150 bin rand (yaklaşık 415 bin TL) bedelle satışa sunulacak.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU

Şirketin varlıkları satılarak yaklaşık 3,7 milyon rand (10,2 milyon TL) alacaklılara ve çalışanlara dağıtılmak üzere ayrıldı. Ancak birçok eski çalışan, maaş ve tazminat ödemeleri için yetkililere şikâyette bulundu.

KÜRESEL HAVAYOLU İFLAS DALGASI DEVAM EDİYOR

Son dönemde Spirit Airlines, Play Airlines ve Braathens Airlines gibi bölgesel havayolları da iflas başvurusu yaptı. South African Express’in tamamen kapanması, pandemi sonrası toparlanamayan havayolları listesinin uzadığını gösteriyor.