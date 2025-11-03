Kuruması uzun süren, kötü kokuya ve en önemlisi bakteri üremesine zemin hazırlayan havlular, artık tarihe karışabilir.

Almanya'dan gelen haberler, banyodaki bu anları kökten değiştirebilecek devrim niteliğinde bir buluştan bahsediyor. ludwigshafen24 portalının duyurduğu bu yenilik, havluya elektrikli vücut kurutma makinesi alternatifini sunuyor.

Peki, bu sistem nasıl çalışıyor? Tıpkı bir saç kurutma makinesi gibi çalışan bu cihaz, tüm vücuda eşit şekilde yönlendirilen sıcak bir hava akımı oluşturarak kalan nemi nazikçe temizliyor.

Bakteri ve mantar çoğalmasını azaltıyor

Sistemin en büyük vaadi ise hijyen. Geleneksel havluların aksine, bu cihazlar nemli bir ortam bırakmadığı için bakteri ve mantarların çoğalmasını önemli ölçüde azaltıyor. Habere göre, birçok modelde antibakteriyel etkiye sahip olduğu iddia edilen gümüş iyon teknolojisi de kullanılıyor.

Sistemin kullanımı da "inanılmaz derecede basit" olarak tarif ediliyor. Cihazlar genellikle hareket sensörleriyle donatıldığı için herhangi bir düğmeye basmaya gerek kalmıyor; kurulanmak için sadece cihazın önünde durmak yeterli oluyor.

Elbette bu fütüristik çözümün bazı olumsuz yanları da var. Cihaz çalışırken bir miktar ses çıkarabiliyor; havlularda ise böyle bir sorun yok. Ancak bu dezavantaj, havluları sürekli yıkama, asma ve kurutma zahmetini tamamen ortadan kaldırmasıyla dengeleniyor.

Şimdilik bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünse de, teknolojik yeniliklerin banyolarımızı da değiştireceği bir gelecek çok uzak değil. Uzmanlar, o gün gelene kadar cildimizi korumak ve istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için mevcut havlularımızı çok sık yıkamayı ihmal etmememiz gerektiğini vurguluyor.