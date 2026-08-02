Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuzların kulak sağlığı açısından bazı riskler taşıdığını dile getirdi. Bilgen, "Havuz suyundaki klor ve kimyasallar dış kulak yolunun doğal yapısını bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Akif Sinan Bilgen, özellikle havuz sonrası kulakta kalan nemin bakteri ve mantarların çoğalmasına neden olduğuna dikkat çekti. Bilgen, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında sık görüldüğünü belirterek, "Havuz sonrası ortaya çıkan enfeksiyonların nedeni çoğu zaman havuzun kirli olması değil, havuz suyunda bulunan klor ve diğer kimyasalların kulak kanalındaki doğal dengeyi bozmasıdır. Ayrıca kulakta kalan nemli ortam, bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir zemin oluşturuyor. Bu nedenle yaz aylarında kulak enfeksiyonlarında belirgin bir artış görüyoruz" dedi.

Enfeksiyonun Belirtileri Ve Riskleri

Enfeksiyonun ilk belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Bilgen, dış kulak yolu enfeksiyonlarının genellikle kaşıntıyla başladığını, ardından kulakta dolgunluk hissi ve ağrı ortaya çıktığını anlattı. Bilgen, "İlerleyen süreçte ağrı ortaya çıkıyor ve bazı hastalarda bu ağrı gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabiliyor. Kulakta akıntı da görülebiliyor. İleri vakalarda kulak kanalında daralma meydana gelebiliyor ve mutlaka tıbbi müdahale gerekebiliyor" diye konuştu.

Korunma Yöntemleri Ve Önemli Uyarılar

Kulak enfeksiyonlarından korunmak için havuz sonrası kulakların kuru tutulmasının büyük önem taşıdığını belirten Bilgen, "Havuzdan çıktıktan sonra başınızı sağa ve sola eğerek kulaktaki suyu boşaltmaya çalışın. Ardından saç kurutma makinesini yaklaşık 25-30 santimetre uzaklıktan ve düşük ısıda kullanarak kulak bölgesini kurutabilirsiniz. Bu basit önlemler enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Kulak temizliği amacıyla pamuklu çubuk kullanımının da risk oluşturduğunu belirten Bilgen, "Pamuklu çubuklar kulak kanalını koruyan doğal mumsutabakayı ortadan kaldırıyor ve ciltte mikro travmalara neden olabiliyor. Bu durum mikroorganizmaların kulakta daha kolay çoğalmasına yol açıyor. Bu nedenle kulak çubuklarının kullanılmasını önermiyoruz" uyarısında bulundu.

Kulak zarında delik bulunan veya kulak tüpü takılmış kişilerin ekstra önlem alması gerektiğini belirten Bilgen, "Bu kişiler enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Havuza veya denize girerken silikon ya da mumsu kulak tıkaçları kullanılabilir. Ayrıca yüzücü boneleri de kulakların korunmasına yardımcı oluyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin kulaklarına su kaçmasını mümkün olduğunca engellemelerini öneriyoruz" diye konuştu.