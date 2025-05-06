AKP'nin Üsküdar Belediye Meclisi üyesi Ekrem Baki'nin istifası sosyal medyada da gündem oldu.

Ekrem Baki, yaptığı açıklamayla AKP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Baki, istifasına gerekçe olarak muhalefete karşı giderek artan baskılar ve bu durumun hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmamasını göstermişti.

Baki, belediye meclisindeki konuşmasında şunları söylemişti:

"Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle, gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum."

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Baki'nin istifasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Köseoğlu, Ekrem Baki'nin istifa açıklamasını yaptığı videoyu paylaşarak şu notu düştü:

"Hayatımda ilk defa istifa eden AKP’li görüyorum. Şok içinde izledim."

Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum şok içinde izledim https://t.co/V7nw059ier — Hayal Köseoğlu (@KoseogluHayal) May 5, 2025

Hayal Köseoğlu'nun söz konusu paylaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.