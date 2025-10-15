KAAN savaş uçağının motorunun ABD’den alı nacağı ancak yaptırımlara takıldığı ortaya çıkınca, akıllara yıllardır bir türlü üretilemeyen yerli yolcu uçağı geldi.

‘NEREDE BU UÇAK?’

2011 ve 2015 yıllarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun fotoğraflarının da yer aldığı bilboardlara ‘Yerli uçağımız göklerde. Yerli yolcu uçağı yapıyoruz” yazılı afişler asılmış, iktidar bunu propaganda aracı olarak kullanmıştı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen yerli yolcu uçağı yapılamadı, vaatler de havada kaldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ‘’Nerede bu uçak?’’ diye sordu.

NADİR ELEMENTLER

“İktidar geçen yıl da Karadeniz’de 1 trilyon dolarlık doğal gaz bulmuştu o da yok. Dünya enerji liginde devlerle beraber olacaktık bekliyoruz’’ diyen Çömez şunları söyledi: “Karadeniz’de doğalgaz bulmuştuk, ‘Gözünüz aydın’ dediler ortada bir şey yok. Madem Karadeniz’de 1 trilyon dolarlık doğal gaz buldunuz o zaman neden okyanus ötesinden, Rusya’dan, 1.5-2 katı para ödeyip doğalgaz alıyoruz? Reuters’tan öğrendik, Mercuria firması ile anlaşma yapmışız. Mercuria Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde. Niye bu kadar pahalı doğalgaz için Güney Kıbrıs’ta merkezi olan bir şirketle anlaşma yapı yorsunuz? Eskişehir civarındaki nadir elementleri de kime ve neden veriyorsunuz?”

FEVKALADENİN FEVKİNDE

Çömez şöyle devam etti:

“ABD gezisinden fevkalade nin fevkinde ne elde ettiniz? Trump, ülkenin Cumhurbaşkanı’na parmağıyla işaret ederek ‘Bu adam seçim hilelerini herkesten iyi bilir” dedi. Niye cevap vermediniz?”