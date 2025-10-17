İktidarın büyüme masalları yazdığı beton projelerin zararı her geçen gün büyüyor. Bugüne kadarki iktidarlar tarafından özellikle seçim dönemlerinde yeni havalimanları büyük törenlerle devreye alındı. Bir süre sonra da uçuşlara kapatıldı. AKP iktidarı döneminde bu havalimanlarından bir bölümü atıl kaldı, hiç uçak trafiği yaşanmadı, ‘Hayalet’ oldu. Ancak bu havalimanlarında yüzlerce personel var ve her yıl milyonlarca lira harcanıyor. Sıfır yolculu ‘Hayalet Havalimanları’ hiç yolcu gelmese ve uçak inip kalkmasa da açık tutuluyor.

TOPLAM GİDER 14.5 MİLYAR TL

Bu havalimanları sırasıyla şöyle: Balıkesir Merkez Havalimanı, Çanakkale Gökçeada Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ve Uşak Havalimanı. Bu dört havalimanında hiç uçuş yok ama toplam 324 personel var. Geçen yıl bu havalimanları için 547 milyon lira para harcandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gökçeada Havalimanı’nda 2014 yılından bu yana yolcu taşımacılığı yok. Zafer Havalimanı gibi yap-işlet-devret modeli ile yaptırılanlar da yolcu garantisi yüzde 97 hata payı ile çalışıyor. İşleten şirkete bugüne kadar 80 milyon Euro garanti ödemesi yapıldı. Oysa havalimanı şirkete 50 milyon Euro’ya mal oldu. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan ara sıra sadece Hac seferi yapılıyor. Bu yılın ilk 9 ayında da hiç sefer olmadı” dedi.

Türkiye’de halen faal olan 58 havalimanında ise toplam personel gideri 2023’te 8 milyar 400 milyon TL iken 2024’te 14 milyar 512 milyon TL’ye çıktı.

ÇANAKKALE GÖKÇEADA:

Yapımına 1998’de başlandı. ilk uçuş 2011’de yapıldı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haftada iki gün İstanbul'dan tarifeli sefer yapılacağını açıkladı. Ancak 3 ay sonra Ekim 2011’de seferler durdu bir daha da hiç başlamadı. Halen 44 personel çalışıyor ve 2024’te 84 milyon işletme ve personel gideri oldu.

KOCAELİ CENGİZ TOPEL:

Kocaeli'nin Kartepe ilçe sınırları içerisinde bulunan havalimanının yapımı 1994’te başladı ve 1999’da tamamlandı. Büyük Marmara Depremi nedeniyle açılamadı ve ilk sefer 2 Kasım 2011’de yapıldı. 2021 Kasım ayından bu yana uçuş yapılmıyor. 103 personel çalışıyor ve 2024’te 153 milyon lira personel ve işlet-

me gideri oldu.

UŞAK HAVALİMANI:

1998 yılında hizmete açıldı. İki yıl sınırlı biçimde çalıştı, 2011 yılından itibaren sivil uçuşlara kapandı. 10 Ocak 2014’te yeniden İstanbul’a sefer başladı, ancak Zafer Havalimanı açılınca tamamen devre dışı kaldı. 107 personeli bulunuyor ve 2024’te 170 milyon lira işletme gideri oldu.

BALIKESiR MERKEZ:

Balıkesir'de bulunan ve yurt içi uçuşlar için kullanılan sivil-askeri nitelikli havalimanı. 1998 yılında hizmete açıldı. Üç yıl açık kaldıktan sonra 2001 yılında sivil uçuşlara kapatıldı. Halen 70 personel çalışıyor ve 2024’te personel ve işletme gideri olarak 140 milyon lira harcandı.