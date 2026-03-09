Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından Özdemirbey Caddesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltma gerekçesiyle inşa edilen ve kamuoyunda “Şahinbey Tüneli” olarak anılan milyarlık proje tartışma yarattı. Şahinbey Belediyesi önceki dönem CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan, tünelin hatalı nüfus projeksiyonlarına dayanarak planlandığını öne sürerek konuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’a başvuruda bulunduğu öğrenildi.

“ULAŞIM ANA PLANINDA YER ALMIYOR”

Kalkan, tünelin Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) içinde öngörülen projeler arasında bulunmadığını da öne sürdü. Kent planlamasında büyük ulaşım yatırımlarının üst ölçekli planlara dayanması gerektiğini belirten Kalkan, buna rağmen söz konusu proje için yüksek maliyetli bir yatırım yapılmasının kamu kaynaklarının kullanımı açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

“BİLİMSEL ETÜT YERİNE GÖZ KARARI MI?”

Projenin teknik dayanağına ilişkin bilgi edinme başvurularına verilen yanıtların da tartışmayı büyüttüğünü belirten Kalkan, belediyenin yanıtlarında projenin “fiilen yaşanan trafik yoğunluğu” dikkate alınarak geliştirildiğinin ifade edildiğini aktardı.

Kalkan, “Milyarlarca liralık bir ulaşım yatırımının trafik modellemesi ve bilimsel projeksiyonlar yerine ‘bakınca trafik yoğun’ anlayışıyla yapılması kamu yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmaz” dedi.

“KAMU ZARARI RİSKİ”

Kalkan’a göre tünelin kapasitesi de tartışmalı. Projenin yaklaşık 3 milyonluk nüfus varsayımına göre tasarlanmış olabileceğini belirten Kalkan, Gaziantep’in mevcut nüfusunun yaklaşık 1,9 milyon olduğunu hatırlattı. Bu nedenle şerit sayısı ve kapasitenin gereğinden büyük belirlenmiş olabileceğini savunan Kalkan, ileride planlar güncellendiğinde projenin “atıl kapasite” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

BELEDİYEYE ÜÇ KRİTİK SORU

Şahinbey Belediyesi eski CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan, belediyeye şu soruları yöneltti:

Büyükşehir Belediyesi’nin “bilimsel değil” dediği 3 milyonluk nüfus varsayımı proje hazırlanırken neden esas alındı?

Tünelin kapasitesini belirleyen analitik etütler ve teknik raporlar neden kamuoyuyla paylaşılmıyor?

Kentin mevcut nüfusuna göre daha düşük maliyetli çözümler mümkünken neden milyarlarca liralık daha büyük bir tünel projesi tercih edildi?