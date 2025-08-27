Belce ÖRÜ Erçin

Orta vadede enflasyonun yüzde 5’e gittiği dezenflasyon sürecinde daha kısa bir vadede ulaşılması beklenen tahmin ve hedefler 2012’den bu yana açıklanmaya devam ediyor. Fakat yüzde 5 hedefi, hayal olmanın ötesine geçemiyor. Aradan geçen 13 yılda enflasyon oranı yüzde 33’ün üzerinde. Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri raporuna göre ise 12 sonrası için hanehalkı beklentisi daha yeni yüzde 54.1’e, reel sektörünki yüzde 37.7’e geriledi.

8 YILDIR ÇİFT HANEDE

Yüzde 5 enflasyon hedefinin ortaya konduğu 2012’de TCMB Başkanı Erdem Başçı’ydı, yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra hedef, her yıl gerçeğe biraz daha uzaklaştı. 2017’den bu yana yıl sonu enflasyonu çift hanede seyrediyor. Yıl sonu enflasyon 2020’de yüzde 14, 2021’de yüzde 36, 2022 ve 2023’te yüzde 64, 2024’te yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. 2025 yıl sonu için ara hedef yüzde 24, tahmin yüzde 25-29, gidilecek yol ise yine yüzde 5. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 30’un altına, gelecek yıl ise yüzde 20’nin altına indirileceğini ve nihai hedefin tek haneli rakamlar olduğunu söyledi.

‘Bizim ne eksiğimiz var?’

Erdem Başçı, görevini 2016’da Murat Çetinkaya’ya devretti. Çetinkaya ile Karahan arasında başkanlık koltuğuna 5 isim oturdu. 2021’de TCMB Başkanı olan Naci Ağbal, “Ben yüzde 5’e inanıyorum. Başka ülkeler yüzde 1’de tutuyor da Türkiye neden tutamasın, Ne eksiğimiz var?” diye sormuştu. Ağbal, 2021’de yüzde 9.4 enflasyonun ara hedef niteliği taşıdığını belirtmişti. Gerçekleşen yüzde 36 oldu.

Kimler geldi kimler geçti?

Son 10 yılda Maliye Bakanı 6 kez değişti, bakanlık koltuğuna 5 isim oturdu. 2009 ve 2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 2023’te Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna yeniden oturdu. Şimşek göreve tekrar gelene kadar, Naci Ağbal, Berat Albayrak, Lütfi Elvan ve Nurettin Nebati’yi ekonomi yönetiminde gördük.