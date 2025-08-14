2000'li yıllarda gençlik dizileri altın çağını yaşıyordu. Bunlardan en akılda kalan, 2003 yılında ekrana gelen ve 4 sezon süren 'Hayat Bilgisi'ydi. Gani Müjde'nin kaleme aldığı komedi türündeki dizinin başrolünde Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu gibi oyuncular yer alıyordu.
İdealist 'Afet öğretmen' ve öğrencilerinin hayatını izlerken yapımdaki bazı karakterler de ön plana çıkıyordu. Erdal Türkmen de 'Rıdvan Kanat Lisesi'nin hademesi Mennan' olarak ekrana geldi.
Oyunculuk mesleğini bırakan Türkmen şu sıralar YouTube'da 'Haber Arası' adlı programında Türkiye gündemini kendine özgün bir dille yorumluyor.