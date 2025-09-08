Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki John Wyllie, 2012 yılında Publishers Clearing House (PCH) tarafından düzenlenen çekilişi kazandığında, hayallerinin gerçek olduğunu düşündü.

ÖDEMELER DURDU, RÜYA SONA ERDİ

Haftalık 5 bin dolar ömür boyu ödeme vaadiyle gelen ödül sayesinde emekli oldu ve Washington, Bellingham’da altı dönümlük bir arazide ev satın aldı. Ancak bu rüya, PCH’nin iflas etmesiyle kAbusa dönüştü.

Wyllie, NBC’nin yerel istasyonu KGW8’e yaptığı açıklamada, her yıl ocak ayında 260 bin dolarlık bir çek aldığını, fakat bu yıl ödemelerin aniden durduğunu belirtti. Birkaç ay sonra ise PCH’nin iflas başvurusu yaptığını öğrendi. Şirketin bu durumu ne Wyllie’ye ne de diğer kazananlara önceden bildirmediği ortaya çıktı.

YENİ İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR

Yaklaşık on yıldır çalışmayan ve yeniden iş bulamayan Wyllie, durumu “tam bir kabus” olarak tanımlıyor. Artan masraflar nedeniyle jet ski ve römork gibi değerli eşyalarını satmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen evini kaybetmenin eşiğinde olduğunu söylüyor.

KGW8’in haberine göre; Wyllie gibi ödül kazanmış en az 10 kişi daha alacaklarını büyük ihtimalle hiç alamayacak. Çünkü PCH’yi 7,1 milyon dolara satın alan ARB Interactive, yalnızca Temmuz ayından sonra kazanılmış ödülleri ödemeyi taahhüt etti. Önceki kazananlar, alacaklarını iflas masasına bildirmek zorunda kalacak.

'ÖDEMELERİNİ ALMALARI NEREDEYSE İMKANSIZ'

University of Oregon’dan hukuk profesörü Andrea Coles-Bjerre’ye göre, bu kişilerin ödeme alması neredeyse imkansız. Çünkü bu kişiler, iflas prosedüründe "teminatsız alacaklı" konumundalar ve pay alacakları bir fon büyük ihtimalle bulunmuyor.

PCH’nin çöküşü, pandemi sonrası yaşadığı keskin gelir kaybıyla ilişkilendiriliyor. Şirket, COVID-19 öncesinde yıllık 900 milyon dolara yakın gelir elde ederken, geçen yıl bu rakam 180 milyon dolara geriledi.

Uzmanlar, Amazon gibi dijital devlerle artan rekabetin yanı sıra, şirketin insanları ürün satın almanın çekiliş şanslarını artıracağına inandıran yanıltıcı uygulamaları nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) 18 milyon dolar ödemesiyle yaşadığı baskının da bu çöküşte etkili olduğunu belirtiyor.