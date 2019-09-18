Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…

Narlar sert, parlak kırmızı-sarı kabuklu yuvarlak meyvelerdir. Narlar A, C vitaminleri, bazı B vitaminleri ve kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller gibi iyi bir lif kaynağıdır. Nardaki iki bileşik (punicalaginler ve punik asit) narın sağlığa faydalarının çoğundan sorumludur. Narlar ayrıca kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan aktiviteye sahiptir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nardır. İşte narın besin değerleri ve kalorisi…
NAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram nar yaklaşık 83 kaloridir.
NARIN BESİN DEĞERLERİ
100 g narda aşağıdakiler bulunur:
Su: 77,93 g
Enerji: 83 kcal
Protein: 1.67 g
Toplam yağ: 1.17 g
Karbonhidrat: 18.7 g
Lif: 4 g
Toplam şeker: 13.67 g
Kalsiyum: 10 mg
Demir: 0.3 mg
Magnezyum: 12 mg
Fosfor: 36 mg
Potasyum: 236 mg
Sodyum: 3 mg
Çinko: 0.35 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 10.2 mg
Tiamin: 0.07 mg
Riboflavin: 0.05 mg
Niasin: 0.29 mg
B-6 Vitamini: 0.08 mg
Folat, DFE: 38 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.6 mg
D Vitamini (D2 + D3) 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 16.4 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.12 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein 0 mg