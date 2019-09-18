Nar kaç kalori? Narın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki nar kaç kaloridir? Nar besin değerleri ve kalorisi...

Narlar sert, parlak kırmızı-sarı kabuklu yuvarlak meyvelerdir. Narlar A, C vitaminleri, bazı B vitaminleri ve kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller gibi iyi bir lif kaynağıdır. Nardaki iki bileşik (punicalaginler ve punik asit) narın sağlığa faydalarının çoğundan sorumludur. Narlar ayrıca kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan aktiviteye sahiptir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de nardır. İşte narın besin değerleri ve kalorisi…

NAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram nar yaklaşık 83 kaloridir.

NARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g narda aşağıdakiler bulunur:

Su: 77,93 g

Enerji: 83 kcal

Protein: 1.67 g

Toplam yağ: 1.17 g

Karbonhidrat: 18.7 g

Lif: 4 g

Toplam şeker: 13.67 g

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0.3 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 36 mg

Potasyum: 236 mg

Sodyum: 3 mg

Çinko: 0.35 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10.2 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 0.29 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 38 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.6 mg

D Vitamini (D2 + D3) 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 16.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.12 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein 0 mg