Sadelikten hoşlanan kadınların tercihi olan doğal görünümlü makyajın amacı makyajın ciltte yok gibi görünmesidir. Yıllardır pek çok kişi tarafından sıklıkla yapılan doğal görünümlü makyaj adından da anlaşılacağı üzere yüzde doğal görünümlü canlılık sağlamaktır. Peki doğal görünümlü makyaj nasıl yapılır? İşte uygulama yöntemleri...

Bakıldığında yokmuş gibi görünen doğal görünümlü makyaj için çok zaman harcayanlar olsa da doğru yöntem ve makyaj ürünleri ile canlı bir görünüm elde edilebiliyor. Unutulmaması gereken konu doğal görünümlü makyaj ile uğraşıldıkça doğallıktan ne yazık ki çıkıyor olması ve fazla çaba ne yazık ki makyajınızı yüzünüzde resmediyor. İşte yokmuş gibi doğal görünümlü makyaj nasıl yapılır? Adım adım öneriler…

DOĞAL GÖRÜNÜMLÜ MAKYAJ NASIL YAPILIR?

1. ADIM: CİLDİNİZLE AYNI TON FONDÖTEN

Makyaj tekniklerinde uygulanan baz, kontür, correctorlar derken yüz ifademiz değişebiliyor. Doğal makyaj tekniğinde bunların hiç birine gerek kalmayacak. Hem pratik hem makyajsız gibi gösteren bu makyaj uygulamasını doğru makyaj ürünleri ve teknikleri ile başarabilirsiniz. İlk olarak cildinize birebir uygun fondöten seçmeniz gerekir. Doğru fondöteni seçtiğin takdirde cildinde kuruma, dökülme veya yağlanma gibi görüntüler oluşmayacaktır.

Öncelikle fondöteni boyun bölgesinde test ederek renk farkı oluşmaması için önlem alabilirsin. Doğal görünümlü makyaj yaparken ışıltılı fondöten kullanmak daha doğal görünmenize neden olacaktır.

2. ADIM

Fondöteni tüm yüzüne tampon şekilde uygulamalısın. Göz çevresi, burun çevresine ve saç diplerine doğru geçişleri sağlayabilirsin.

3. ADIM: KAPATICI SEÇİMİ

Gözaltı kapatıcısı seçerken cilt rengine uygun tonlarda seçmek doğal görünmenize yardımcı olur. Gözaltına ters üçgen şeklinde sürerek gözaltına uygula. Kapatıcıyı fazla kaçırmak doğallıktan uzaklaştıracaktır. Gözaltı kapatıcısı sürerken gözaltlarına fazla yaymadan morlukların üzerine sürmelisin.

4. ADIM: DOLGUN VE DOĞAL KİRPİKLER

Kat kat maskara sürmek yerine tek kat uygulamak doğal bir görünüm verecektir. Bu nedenle maskara seçimine dikkat etmeli tek kat sürüşte etkili olan maskaralar tercih edilmelidir.