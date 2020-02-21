Göğüsleri şekillendirme egzersizleri nelerdir?

Erkek ve kadınlarda farklı bir yapıya sahip olan göğüsler özellikle kadınlarda sarkma problemleri ile en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Emzirme dönemi, yer çekimi ve göğüs etrafındaki dokuların deforme olması ile göğüslerde sarkma problemi görülebilir. Göğüslerde yaşanan sarkmalar için çözümse bazı egzersizleri düzenli yapmaktan geçiyor. Peki göğüs şekillendirmek için hangi egzersizler yapılabilir?

Her kadının göğüs yapısı birbirinden farklıdır. Doğumlar, aşırı kilo alıp verme, menopoz gibi durumlar ergenlikte oluşmaya başlayan göğüslerin şeklinde zamanla değişiklikler yaşanmasına neden olabilir. Bu değişimler göğüslerde büyüme, sarkma ve gevşeme problemleri ile kendini gösterebilir. Özellikle yapısal olarak büyük göğüslere sahip olan kişilerde sarkma problemi ile çok sık karşılaşılabilir. Göğüslerdeki büyüme ve sarkmalar sırtta ve omuz bölgesinde ağrı yaşanmasına ve bedenin üst kısmının daha büyük görünmesine neden olabilir.

Egzersizler vücudumuza ve sağlığımıza yatırım yapmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Meme dokusunu eski görünüme kavuşturmak için sıkı bir egzersiz programına ihtiyacınız olabilir. Göğüs kaslarını çalıştıran egzersizler göğüslerinizin daha dik ve sıkı olmasını sağlar. Peki göğüs kaslarını çalıştıran en etkili egzersizler nelerdir? İşte hayalini kurduğunuz dik göğüsler için yapabileceğiniz bazı egzersizler…

PEC FLY

Özellikle spor salonlarında pec-fly aletinde göğüslerinizi çalıştırmanız mümkün. Bu hareket ile kollar iki yana açılarak göğüste birleştirilir ve bu sayede göğüslerin dikleşmesi sağlanır. Günde 2 set 10 tekrar ile başlayarak zamanla sayısını arttırabilirsiniz.

ŞINAV

Şınav hareketini evinizde de yapabilirsiniz. Oldukça etkili olan şınav hareketi vücut ağırlığını kollar üzerinde indirme ve kaldırma egzersizidir. Bu egzersiz kolay görünmesine rağmen ilk etapta vücudunuzu zorlayabilir. Bu nedenle 2 set 7 tekrar yaparak başlamanızda fayda var.