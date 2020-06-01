Cildimizde meydana gelen ince çizgiler, kaz ayakları, koyu göz altı halkaları ve donuk bir cilt en büyük yaşlanma belirtileri arasında yer alır. Bu yaşlanma belirtilerini hedef alan içeriğinde zengin ürünlerin yer aldığı kremler ise cildinizde yaşlılık izlerinin etkilerini olabildiğince en aza indirmeye yardımcı olan kozmetik ürünlerdir. Ancak bu tip kremlerin daha etkili çalışabilmesi için erken müdahale oldukça önemlidir. Peki, kırışıklık kremleri kaç yaşında kullanılmalı?

Genellikle yüz bölgesinde meydana gelen çizgiler; tekrarlayan yüz ifadeleri, tütün kullanımı, genetik etmenler ve yaşa bağlı olarak artış gösterebilirler. Ancak yaşlanma hayatımızda normal bir süreçtir. Yaş ilerledikçe cilt kurumaya, incelmeye ve elastikiyetini kaybetmeye başlar. Yaşlanan cilt altı yağı dokusunda azalma meydana gelir, cilt dolgunluğunu ve canlılığını kaybetmeye başlar.

KIRIŞIKLIK KREMİNE KAÇ YAŞINDA BAŞLANMALIDIR?

Cilt 25 yaşına doğru yaşlanmaya başlıyor ve bunu önlemek için erken önlem almak önemlidir. Ciltte ki kollojen kaybolmaya başladığında yaşlanama karşıtı cilt bakım ürünlerine başlanılması gerekir. 25'li yaşlar cildi koruma altına almak için ideal yaş olarak görülür.

Erken yaşlanma belirtilerini azaltmanın ilk adımı günlük güneş koruyucu kullanımıdır. Güneşe maruz kalmak cildin yaşlanma sürecine büyük katkıda bulunur.

Yaşlanma karşıtı cilt bakım mücadelesinde bir sonraki adım ise geniş ürün yelpazesine sahip olan en iyi temel bileşenleri belirlemektir. Özellikle 30'lu yaşlarınızda cilt bakım ürünlerinizin yüksek kaliteli yaşlanma karşıtı ürünleri içermelidir. İnce çizgileri ve cilt gevşekliğini iyileştirmek için retinol, retinil veya retianaldehit gibi A vitamini türevlerine sahip ürünler tercih edilmelidir.

Yaşlanma karşıtı ürünlerin etiketine baktığınızda göz önünde bulundurulması gereken temel bileşenler arsında hyaluronik asit, askorbik asit (C vitamini) gibi antioksidanlar ve E vitamini bulunur.

Ürünleri kullanma şekliniz de cilt bakımınızın önemli bir parçasıdır. Temizlikten sonra cilt bakım rutini şu şekilde olmalıdır.

SABAH: Cilt temizleyici, tonik, serum ya da krem

AKŞAM: Temizleyici jel, serum, krem