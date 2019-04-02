31 Mart Yerel Seçimleri’nde aday olan Levent Üzümcü ve Emre Kınay, sozcu.com.tr’ye konuştu

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sanatçılar da yarıştı. Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü Şişli'de CHP'nin Belediye Meclis Üyesi seçildi. İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Emre Kınay ise seçimi kazanamadı ama İyi Parti'nin ülke genelindeki oy oranının üstünde bir sonuç aldı. Üzümcü ve Kınay, seçim ile ilgili değerlendirmelerini sozcu.com.tr'ye yaptı...

Şişli’de Belediye Meclis Üyesi olan Levent Üzümcü, seçimle ilgili, “MHP’yle AKP’nin ortaklaşa üretmiş oldukları söylemin ne kadar karşılık bulmadığının bir göstergesi” tanımını yaptı. 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen ve başkanlık yolunu açan referandumu hatırlatan Üzümcü, “Bundan önce yapılan Başkanlık Referandumu’nda büyükşehirlerde yaşayan insanlar ‘Hayır’ demişlerdi. Bundan daha iyi bir anket olamazdı. Seçimlerden önce neyin ne olacağı belliydi. İki lider de Türkiye’yi gerginliğe sürükleyici birçok açıklama yaptılar. Yasal bir siyasi parti olan HDP’yi PKK’lı olmakla suçladılar. CHP’ye veya İyi Parti’ye verilecek olan bütün oyların aslında PKK’ya verileceği yönünde toplumu kutuplaştıracak, düşmanlaştıracak her türlü açıklamayı yapmaya devam ettiler. Bunlar TV’lerde 24 saat yayınlandı. Adil bir seçim olmadığını biliyoruz. Türkiye’deki neredeyse bütün kanallar, halka ait olan TRT de dahil olmak üzere, bu şahısların, bu siyasi görüşlerin borazanlığını yaptı. Sonuçta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi şehirlerde yaşayan insanların hepsi, bu gerginlikten nasibini aldı. Sonunda da 3 büyükşehir de CHP’nin yönetimine geçti. Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine halk tarafından selam durulmuş oldu” dedi.

‘ŞİŞLİ’YE TİYATRO BİNASI KAZANDIRACAĞIM’

Şişli’deki Belediye Meclis Üyeliği görevinde ilçeye bir tiyatro binası kazandırmayı hedeflediğini belirten Üzümcü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkın, iyi tiyatro oyunlarını 10 liraya izleme hakkı var. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sadece Şişli için değil, bütün İstanbul için bu toplumda yaşayan insanların çeşitliliğine, farklılığına ve benzerliklerine hitap eden tiyatro oyunlarını yapmakla görevli olan kurumların, buna saygılı bir şekilde davranmasını sağlayacağım. Bir tiyatro oyuncusu olarak bu, halka olan borcumuzdur. Bütün enerjimi, Şehir Tiyatroları’nın özerk bir yapıya kavuşmasını, İstanbul’un bütün yaşayan bireylerine hitap eden, kolay erişebilir sanat aktiviteleri yapılmasına harcayacağımı bildiriyorum.”

‘YANKIMIZ, ALDIĞIMIZ OYDAN BÜYÜK OLDU’

İyi Parti’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Emre Kınay, yüzde 12,61 oranında oy aldı. İlçede CHP ve AKP’nin ardından en çok oyu alan isim Kınay’dı. Kınay, başkan seçilemese de seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı veren isimdi. CHP’li İmamoğlu’nun seçimi kazanmasıyla ilgili “İstanbul adına çok güzel bir değişim oldu ve çok mutluyum” diyen Kınay, kendi performansını de şöyle değerlendirdi: “Çok kısa sürede çok ciddi bir kampanya yaptık ve kampanyanın yankısı, aldığımız orandan büyük oldu açıkçası. Biz CHP’nin logosuna karşı mücadele ettik. Orada kimin aday olduğunun önemi yok. Burada çok ciddi başka bir şey var. Bence gayet başarılı bir sonuç aldık” diye konuştu.

‘KADIKÖY’ÜN MÜFETTİŞİ OLARAK ÇALIŞACAĞIM’

Kazanması halinde Kadıköy’de bir Şehir Tiyatrosu kurmayı planladıklarını ifade eden Kınay, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Tiyatro adına bir şey yapılmadı Kadıköy’de. Özel tiyatrolar, özel çabalarla bir şeyler yaptı. En son yapılan sahne 12 sene önce yapılmış. O yüzden her anlamda, her yerde eksik bir durum bu. Belediyenin herhangi bir çabası yok. Levent Üzümcü ile beraber buralara vurgu yaptıkça, tiyatronun önemli edinimler kazanacağını düşünüyoruz. Algıyla ilgili çok başka bir yerdeyiz. Umarım yeni dönemde hem kültür hem sanat hem de hayatımız adına vadettiklerini yaparlar. Takipçisi olacağım, vazgeçmiş de değilim. Kadıköy’ün müfettişi olarak çalışacağım.”