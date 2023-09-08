Atatürk’ün en sevdiği opera eseri Aspendos’ta ilk kez sergilenecek

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan 'Tosca', antik kentin tarihi atmosferinde bugün seyirciyle buluşacak.

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Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 30’uncu yılını kutlayan festivalde, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin eserinden uyarlanan opera, ilk kez sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahnelere taşıdığı en büyük prodüksiyonlardan biri olan eser, Türk sahnelerinde ‘Tosca’yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy’un kızı Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde özel bir prodüksiyonla hazırlandı.

Eser, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak.

Eserde, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden soprano Dinara Aliyeva ‘Floria Tosca’yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ‘Mario Cavaradossi’yi, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden bariton Elchin Azizov ise ‘Scarpia’ karakterini seslendirecek.

Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyan eser, bu akşam saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Aspendos’un tarihi atmosferinde sahne almanın çok keyifli olduğunu söyleyen Dinara Aliyeva, “Antik tiyatroya bayıldım, inanılmaz bir akustiği var. Burada role girmek çok kolay oluyor. ‘Tosca’yı çok seviyorum, karakterimi yurt dışında çok kez seslendirdim. Ancak elbette böyle önemli bir yerde sahne alacağım için bir miktar heyecanlıyım” dedi.

Elchin Azizov da Türkiye’de özel bir temsille seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Azizov, “Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız. Türkiye’de sahneye çıkmak benim için büyük bir şeref ve evimde gibi hissediyorum. Çok sevdiğim bir rolü oynuyorum. Bu eseri daha önce birlikte sahne aldığım arkadaşlarımla oynayacağım. Bu sahneyi güzel orkestra ve ekiple paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkesi Aspendos’a bekliyoruz” diye konuştu.

Ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani ise ‘Tosca’ operasını en başarılı şekilde sunmak için ekip olarak çok sıkı çalıştıklarını kaydetti. (AA)