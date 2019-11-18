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Bugün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bu gün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Bugün nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bu gün’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'bugün'dür. Bugün mü, bu gün mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Kasım 2019 - 15:12

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bugün’dür.

BUGÜN NE DEMEK:

1- İçinde bulunulan gün.

2- İçinde bulunulan çağ, zaman.

3- İçinde bulunulan gün içinde.

BUGÜN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bugün mü, bu gün mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bugün şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bu gün (Yanlış kullanım)
bugün (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sınav sonuçları bugün açıklanacak.”

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Son güncelleme: 15:13 - 18.11.2019
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