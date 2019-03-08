İşte dünyanın en çok dinlenen kadınları

Online müzik dinleme platformu Spotify, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen kadın şarkıcıları açıkladı. Türkiye'de en çok Sezen Aksu dinlenirken, dünyada Adriana Granda ilk sırada yer aldı.

Spotify, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak, en çok dinlenen kadınları açıkladı. ABD’li Ariana Grande, 1 Ocak – 1 Mart 2019 tarihleri arasındaki veri analizine göre Spotify'ın en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde zirvede yer aldı. Onu Billie Eilish ve Lady Gaga takip ediyor.

Türkiye'nin Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı Top 3 listesinde zirvede Sezen Aksu yer alırken, popun kraliçesini global listedeki iki isim Ariana Grande ve Billie Eilish takip ediyor. Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı Top 10 listesinde, Dua Lipa'dan Gülşen'e, Sia'dan Ebru Gündeş'e global ve lokal pek çok kadın sanatçı bulunuyor.

İŞTE, EN ÇOK DİNLENENLER

Dünyada en çok dinlenen 20 kadın şarkıcı…

Ariana Grande

Billie Eilish

Lady Gaga

Halsey

Dua Lipa

Taylor Swift

Rihanna

Cardi B

Selena Gomez

Nicki Minaj

Sia

Bebe Rexha

Karol G

Camila Cabello

Anne-Marie

Becky G

Beyoncé

Demi Lovato

Miley Cyrus

Adele

Türkiye'de en çok dinlenen 20 kadın şarkıcı:

Sezen Aksu

Ariana Grande

Billie Eilish

Gülşen

Dua Lipa

Pinhani

Sia

Sertab Erener

Ebru Gündeş