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İşte dünyanın en çok dinlenen kadınları
İşte dünyanın en çok dinlenen kadınları
Online müzik dinleme platformu Spotify, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen kadın şarkıcıları açıkladı. Türkiye'de en çok Sezen Aksu dinlenirken, dünyada Adriana Granda ilk sırada yer aldı.
Kültür Sanat 8 Mart 2019 - 13:59

Spotify, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak, en çok dinlenen kadınları açıkladı. ABD’li Ariana Grande, 1 Ocak – 1 Mart 2019 tarihleri arasındaki veri analizine göre Spotify'ın en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde zirvede yer aldı. Onu Billie Eilish ve Lady Gaga takip ediyor.

Türkiye'nin Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı Top 3 listesinde zirvede Sezen Aksu yer alırken, popun kraliçesini global listedeki iki isim Ariana Grande ve Billie Eilish takip ediyor. Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçı Top 10 listesinde, Dua Lipa'dan Gülşen'e, Sia'dan Ebru Gündeş'e global ve lokal pek çok kadın sanatçı bulunuyor.

İŞTE, EN ÇOK DİNLENENLER

Dünyada en çok dinlenen 20 kadın şarkıcı…

Ariana Grande
Billie Eilish
Lady Gaga
Halsey
Dua Lipa
Taylor Swift
Rihanna
Cardi B
Selena Gomez
Nicki Minaj
Sia
Bebe Rexha
Karol G
Camila Cabello
Anne-Marie
Becky G
Beyoncé
Demi Lovato
Miley Cyrus
Adele

Türkiye'de en çok dinlenen 20 kadın şarkıcı:

Sezen Aksu
Ariana Grande
Billie Eilish
Gülşen
Dua Lipa
Pinhani
Sia
Sertab Erener
Ebru Gündeş

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Son güncelleme: 14:38 - 08.03.2019
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