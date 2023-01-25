Aydemir Akbaş dördüncü kez kansere yakalandığını duyurdu
Oyuncu Aydemir Akbaş (86) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dördüncü kez kansere yakalandığını duyurdu.
Daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeniden kansere yakalandığını açıkladı.
“İLK BENDEN DUYUN İSTEDİM”
Akbaş, “Herkese merhaba. 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler” ifadelerini kullandı.