Bizim Hikaye’den yeni fragman geldi! Bizim Hikaye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bizim Hikaye’den yeni fragman geldi! Bizim Hikaye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bizim Hikaye, ikinci sezonu yakında başlıyor. Yeni bölümlerde Filiz hapishaneye düşüyor. Dışarıda yaşananlardan habersizdir. Çocuklar hiçbir şey belli etmemeye çalışır. Peki Filiz hapisten çıktıktan sonra neler olacak? İşte Bizim Hikaye dizisi ile ilgili yeni gelişmeler...

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Bizim Hikaye’den yeni fragman geldi. Filiz, sezon finalinde evde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. Yeni sezonda ise hapishaneye giriyor. Aile üyeleri yaşananları her ne kadar Filiz’e belli etmek istemese de Filiz gerçekleri bir şekilde öğrenecektir.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bizim Hikaye’nin yeni sezon bölümleri yakında başlayacak ancak kanaldan kesin bir açıklama yapılmadı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz'in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.

Melek'in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek'in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet'in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet'e çok kırılır. Müjde'nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe'ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.

Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep'i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay'ı derinden etkilese de Zeynep'in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz'i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış'la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz'i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?