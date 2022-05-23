Hamdi Alkan paylaştı: Güzel yüreğin bu hastalığı yenecek Billur Kalkavan

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Billur Kalkavan kansere yakalandı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini sosyal medya hesabından paylaşan yönetmen Hamdi Alkan ise "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir, daima yanındayım" diyerek arkadaşına destek oldu.

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Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören 59 yaşındaki oyuncu, sessizliğini korurken yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı.

Kalkavan’ı ziyaret ederek son halini Instagram hesabından paylaşan Alkan, “Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur. Daima yanındayım” ifadesini kullandı.

Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.