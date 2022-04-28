Johnny Depp – Amber Heard davasında şoke eden ifadeler: “Kişilik bozukluğu var”

Son yılların en çekişmeli davalarından biri olan Amber Heard ve Johnny Depp davası devam ediyor. Davada son olarak Heard'ün kişilik bozukluğu olduğunu belirten bir psikolog ile beraber Depp'in eski menajeri ve polis memurlarının ifadelerine yer verildi. Şahitlerin tanıklıklarıyla devam eden davada Depp'in tutumu ise dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard’ün 2018 yazında kaleme aldığı ve Johnny Depp’in ismini vermeden kendisine cinsel ve fiziksel olarak şiddet uyguladığını belirttiği makaleden sonra Depp kariyerinde çöküşe geçmiş ve pek çok sert eleştirinin hedefi olmuştu.

Şimdi Depp, yeniden itibarını kazanmaya çalışırken Heard ile ilişkisine ait tüm özel detaylar da mahkemede ortaya dökülüyor.

Görülen son duruşmada da birbirinden ilginç ifadeler ortaya çıktı. Johnny Depp’in eski menajeri Christian Carino, Elon Musk’tan ayrıldıktan sonra Heard tarafından kendisine gönderilen e-postaları mahkemeye anlattı.

ELON MUSK’A HİÇ AŞIK OLMAMIŞ

Heard, Tesla’nın kurucusuyla Mayıs 2016’da Depp’ten ayrıldığı sıralarda çıkmaya başladı ve çift, ertesi yıl ağustos ayında ayrıldılar.

Lady Gaga’nın eski nişanlısı olan yetenek ajanı Carino, video ifadesinde Heard ile Musk’ın bir ilişki içinde olduğunu doğruladı. Carino, Heard’ün Musk ile Johnny Depp’ten hemen sonra çıkmaya başladığını belirtti. Ayrıca Heard ve Carino arasında geçen yazışmalar da mahkemede okundu.

7 Ağustos 2017’deki bir e-postada Heard, Carino’ya şunları söyledi: “Ayrılıkla başa çıkmak… İşlerin halka açılmasından nefret ediyorum. Bak çok üzgünüm.”

Carino, Heard’e şu yanıtı verdi: “Ona aşık değildin. Bana 1000 kez sadece boşluk hissettiğini söyledin.”

Carino’ya bu e-postada ne demek istediği sorulduğunda Heard’ün Elon Musk’a hiç aşık olmadığını söyledi. Heard’ün bir sonraki e-postası ise şöyleydi: “Biliyorum ama yas tutmak ve kendi zamanımda iyileşmek için zaman istedim.”

DEPP’E OLAN DUYGULARI DEVAM ETMİŞ

Aynı sohbetteki başka bir e-postada da Heard, şöyle dedi: “Bundan nefret ediyorum, yine bir adam dikenlere tek başıma düşmeme izin veriyor.”

Heard, “Onları bıraktığım ve bunun gibi şeyleri ortaya koyduğum için bana kızgınlar” diyerek durumu açıklıyor. Heard’ün yazdıklarına Carino ise şu şekilde cevap veriyor: “Ünlülerle çıkmayı bırakırsan tüm bunlardan kaçınabilirsin.”

E-postada ne demek istediği sorulduğunda, Carino mahkemeye “Kişisel hayatınız ile basında olmaktan hoşlanmıyorsanız, ünlü insanlarla çıkmayın” dedi.

Carino mahkemeye, Mayıs 2016’da boşanma davası açtıktan sonra Heard’ün Depp’e olan duygularının devam ettiğini ve Musk ile çıkıyor olmasına rağmen onunla uzlaşmak istediğine inandığını söyledi. Aynı zamanda Carino’ya gönderdiği bir e-postada Heard, Depp’e atıfta bulunarak “Lütfen ona onu sevdiğimi söyle” dedi.

“DEPP İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN KENDİSİYDİ”

Mahkemede, 2016 yazında Heard’ün Carino’dan Depp ile bir görüşme ayarlamasını istediği de söylendi. Carino, o sırada Depp’in geçici bir yasaklama emrine tabi olduğunu ve Heard’ün görüşmeleri sırasında “onu asla emri ihlal etmekle suçlayamadığını” söyledi. Görüşme ise Depp’in grubu The Hollywood Vampires ile turneye çıktığı dönemde San Francisco’da bir arkadaşının evinin arka bahçesinde gerçekleşti.

Carino, evin sahibi geri geleceğini söyleyene kadar birkaç saat sohbet ettiklerini söyledi. Konuşmaya devam etmek için bir otel odası kiraladılar ama orada Depp ve Heard’ün tartışmaya başladığını belirtti.

HEARD’DEN KENDİSİNİ KESMESİNİ İSTEMİŞ

Ancak bu görüşmeden sonra yaşananlar mahkemeye bir ses kaydı ile yansıdı. Depp’in Heard’den kendisini bıçakla kesmesini istediği, “Benden nefret ediyorsun” dediği bir ses kaydı dinlendi.

Buna rağmen, 16 Ağustos 2017’de Heard Carino’ya e-posta gönderdi: “O kadar çok not yazdım ki, ona birini verebilir misin? Nasıl ve nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sonunda bekarım, kalbim ve zihnim temiz. Sadece onu sevdiğimi bilmesini istiyorum.”

9 Haziran 2018’de de Heard, bir mesajda Carino’ya “Tanrım onu ​​özlüyorum” yazdı.

ŞİDDET GÖRÜP GÖRMEDİĞİ DOĞRULANAMIYOR

100 milyon dolarlık davada dinlenen tanıklardan biri de Memur Hadden’di. Memur Hadden, herhangi bir yaralanma görmediğini ve Heard’ün kırmızı yüzünün köpekleri öldüğü için ağlamaktan kaynaklanabileceğini söyledi.

LAPD memuru William Gatlin mahkemeye kendisi ve bir meslektaşının o gece 22.24’te Heard’ı tekrar görmeye gittiğini söyledi.

Heard’ün bir arkadaşı olayla ilgili olarak New York Polis Departmanı’nı aramış ve onlar da onu kontrol etmek için geri dönmek istemişler. Mahkemeye, memur Gatlin’in vücut kamerasından alınan ve onların binaya girdiklerini ve çatı katına giden koridordan yürüdüklerini gösteren görüntüler gösterildi.

Görüntülerde, Heard’ün arkadaşı Josh Drew kapıyı açtı ve diğer polislerin çoktan geldiğini söyleyerek memurları ayrılmaya ikna etmeye çalıştı, ancak içeri girmekte ısrar ettiler. Memur Gatlin, Drew’un iş birliği yapmadığını belirtti.

Memur Gatlin, içeri girdiklerinde kimsenin kendileriyle konuşmaya istekli görünmediğini söyledi.

“CAM KIRIĞI YA DA DAĞINIKLIK YOKTU”

Memur Melissa Saenz de önceden kaydedilmiş bir video ile duruşmaya katıldı. Kendisine Depp ve Heard’ün 21 Mayıs 2016’da paylaştığı çatı katı dairesini ziyareti soruldu.

Saenz, “Onu aile içi şiddet mağduru olarak tanımlamadım” dedi ve çatı katında cam kırılması veya dağınıklık da dahil olmak üzere herhangi bir kanıt görmediğini sözlerine ekledi.

Bredehoft, “Asansöre geri döndüğünüzde hatırladığınız bir şey var mı?” diye sordu. Saenz, “Çatı katından etkilendiğimi hatırlıyorum, ne kadar büyük ve güzeldi” diye yanıtladı.

Ancak Madden ve Saenz’in ifadeleri Heard’ün şiddet gördüğünü belirttiği ifadelerle uyuşmuyor.

AMBER HEARD İÇİN ŞOKE EDEN TEŞHİS

Duruşmada dikkat çeken bir başka isim de uzman tanık Dr. Shannon Curry’di. Klinik ve adli psikolog olan Dr. Curry, mahkemeye verdiği demeçte, Heard’ün, duygusal dengesizlik ve dikkat arayan davranış kalıplarına sahip kişilerde bulunan iki durum olan Borderline Kişilik Bozukluğu (BPD) ve Histrionik Kişilik Bozukluğu (HPD) ile uyumlu özelliklere sahip olduğu sonucuna vardığını söyledi.

Dr. Curry, geçen yılın başlarında Depp’in avukatları tarafından iki eski sevgili arasındaki yasal savaştaki dosyaları incelemek ve ilişkilerinde partner şiddeti ile tutarlı olabilecek davranışları belirlemek için işe alındığını ifade etti.

Curry mahkemeye verdiği demeçte, “Bayan Heard’ün değerlendirmesinin sonuçları iki tanıyı destekledi: Borderline Kişilik Bozukluğu (BPD) ve Histrionik Kişilik Bozukluğu (HPD)” dedi.

ABARTI DAVRANIŞLAR

Curry, Depp ile olan ilişkisinden sonra Heard’ün travma sonrası stres bozukluğunu (PTSD) büyük ölçüde abarttığı sonucuna vardı ve aktrisin gözünde aktörün idealize edildikten sonra bir çöpe dönüştüğünü söyledi.

Dr. Curry, Heard’ün BPD’sinin temelde terk edilme korkusu ile bağlantılı olduğu ve bu durumdaki birinin bunu durdurmak için umutsuz girişimlerde bulunma eğiliminde olduğunu kaydetti. “Çok aşırı davranışlar olabilir” dedi.

Curry, bu rahatsızlıkların bir sonucu olarak, Heard gibi birinin bir arkadaşlık veya ilişkinin başlangıcında çekici görünebileceğini, ancak daha sonra kolayca karanlığa düşebileceğini de sözlerine ekledi.

Depp’in tanığı Shannon Curry, teşhisin Heard’ün önceki psikolojik değerlendirmelerinin incelenmesinden, iki kez doğrudan muayeneden ve bir mahkeme olan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) testine katılmasından geldiğini söyledi.

KAHVE VE ŞEKERLEME OLMADAN GELMİYOR

Dava sırasında Johnny Depp’in davranışları bazı alışkanlıkları da dikkat çekti. Depp, duruşma sırasında elinde siyah bir defterle görülürken aralarda sık sık çizim yaptığı gözlemlendi. Ayrıca ünlü oyuncunun yanından şekerlemeleri eksik etmediği ve dört gündür her gün içinde kahve olduğu düşünülen bir termosla mahkemede yerini aldığı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yüksek miktarda alkol ve uyuşturucu madde kullandığı biliniyor.

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