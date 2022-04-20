Johnny Depp Karayip Korsanları filmini hiç izlemediğini söyledi

Eski eşi Amber Heard ile devam eden davasında ünlü aktör ilginç bir itirafta bulundu. Johnny Depp, rol aldığı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'ni hiç görmediğini söyledi.

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Johnny Depp, Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti’ni hiç izlemediğini açıkladı. 2003 yılında vizyona giren ilk Karayip Korsanları, gişe rekoru kırarken dünyanın pek çok yerinden de hayrana sahip oldu.

Karayip Korsanları serisi için altıncı bir film geliştirilmeye çalışılırken Depp’in eski eşi Amber Heard ile davası filmin geleceğini çıkmaza doğru sürüklüyor.

58 yaşındaki aktörün eski karısı Amber Heard ile çalkantılı evliliği uzun zamandır manşetlere konu oluyor ve iki aktör arasındaki gerilim mahkeme salonuna taşındı. Depp Heard’e, hakaretten dava açtı.

Devam eden davada Depp’in şaşırtıcı bir itirafı var: Ünlü aktör, Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti’ni hiç görmediğini söylüyor. Üstelik Depp, 2004 Akademi Ödülleri’nde Sparrow rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday gösterilmişti.

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