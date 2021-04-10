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Mehtap Ar hayatını kaybetti

Müjde Ar'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. 64 yaşında olan Mehtap Ar oyunculuk yapıyordu.

Güncellenme: 16:05, 10/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Mehtap Ar hayatını kaybetti

İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar’ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Merhum sanatçı Aysel Gürel'in oyuncu kızı Mehtap Ar, 6 Nisan’da 64 yaşına bastı.

Mehtap Ar-Aysel Gürel-Müjde Ar

Usta oyuncu Müjde Ar, Instagram hesabından üç aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı: “Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş.”

MEHTAP AR KİMDİR?

Şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’ın kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. 2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı.

Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biriyle yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

Mehtap Ar, oğlu Söz Ar ve annesi Aysel Gürel.

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Yayınlanma Tarihi:14:40,