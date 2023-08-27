Melisa Döngel göz altına basur kremi sürüyor

Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göz altlarına basur kremi sürdüğünü açıkladı.

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Oyuncu Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce Instagram hesabından bir video paylaştı.

Döngel, göz altındaki şişliği indirmek için basur kremi kullandığını söyledi.

Döngel, “Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. Anında, 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…” ifadelerini kullandı.