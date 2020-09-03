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Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında?
Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında?
Nadide Sultan, 1976 doğumludur. Müzik hayatına lise yıllarında adım atan, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Türk Müziği bölümünde okurken sahne çalışmalarına başlayan Nadide Sultan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 3 Eylül 2020 - 10:20

NADİDE SULTAN’IN BİYOGRAFİSİ

Nadide Sultan Yonat, ya da bilinen adıyla Nadide Sultan, 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Konya’lıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Lise yıllarında Üsküdar Musiki Cemiyetine devam eden, ardından da Marmara Musiki Cemiyeti ve kanun derslerine devam eden Nadide Sultan, liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda şarkı söylemiş, Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sibel Can, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi sanatçılara da vokal yapmıştır.

EVLİLİĞİ

Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filminde ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. Ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014’te evlenen Nadide Sultan’ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğlu vardır.

Nadide Sultan, liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik mekanlarda şarkı söyleyip, Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sibel Can, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi sanatçılara da vokal yaptı.

Albümleri:

1997 – Vuslat'a Beş Kala
1999 – Tutuldum
2000 – Aşktan Ölsem
2004 – Dene Bakalım
2007 – Tek Kişilik
2010 – Nadide'S
2012 – Hayat Aşktan Yana

Dijital Single’ları:

“Anlayan Anlar” (2013)
“Vazgeç Kalbim” (2014)
“Kalbimin Sahibi 2016” (2016)
“Uçmalıyım” (2017)

Proje Albümleri:

Mega Hits 2000
Yol Şarkıları 2000, Vol.3
Top Hits 2001
Best Remix 2001
Süper Hits – Alışkanlık Yaparım
Türkçe Pop Hits, Vol. 2, 2011
12 Pop, 2015 – Kimsesiz Biri

Son güncelleme: 10:23 - 03.09.2020
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