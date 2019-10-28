Onur Tuna’dan üstsüz paylaşım

Son olarak ekranlara Yasak Elma dizisinde Alihan karakteri ile izlediğimiz ve yeni sezonla birlikte Güney Kore uyarlaması olan 'Mucize Doktor'da yer alan oyuncu Onur Tuna, Instagram hesabından üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Geniş bir kitle tarafından bir dönem dizisi olan Filinta ile tanınan Onur Tuna, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan isimlerden… Şimdilerde büyük bir beğeniyle seyredilen Mucize Doktor adlı dizide izlediğimiz yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Bir milyon takipçisiyle yer aldığı dizinin setinden bol bol paylaşımda bulunan Tuna, üstsüz paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Can Yaman’la birlikte tavan yapan üstsüz paylaşım furyasına katıldığı görülen 34 yaşındaki Onur Tuna, bu fotoğrafına “Güneş kadar yakın” notunu düştü ve özellikle kadın takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Bir saat içerisinde yüz bine yakın beğeni alan fotoğrafına çok sayıda yorum alan Tuna’nın kadın hayranları bu kareyi kalp ve öpücük emojilerine boğdu.