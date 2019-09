Selin’in aşk yasağı kalktı mı? Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13. son bölüm izle

Yaz sezonunda başlayan ve yeni sezon ile birlikte devam eden Her Yerde Sen dizisi 13. son bölümde Selin'in patronu değişiyor. Peki Aşk yasağı kuralı da kalkıyor mu? son bölümde tüm bu yaşananların ardından izleyiciler heyecanla Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanını bekliyor. Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı mı?